جيجل: 266 مليار سنتيم للتكفل بالأضرار الناجمة عن الإضطرابات الجوية
بقلم أيمن عبد الرحيم
إستفادت ولاية جيجل من غلاف مالي بلغت قيمته 266 مليار سنتيم. وذلك في اطار التكفل بالاضرار الناجمة عن الاضطرابات الجوية الاخيرة و التي مست مختلف القطاعات.
وتشمل التعويضات قطاعات الأشغال العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، الجماعات المحلية و الموارد المائية. كما أن الغلاف المالي خصص لمعالجة وإعادة الإعتبار لمختلف الطرق الوطنية الولائية و المنشآت الفنية المتضررة خلال الفيضانات التي عرفتها الولاية خلال الفترة الممتدة من 19 جانفي 2023 إلى 29 جانفي. والتي عرفت إحصاء 31 عملية عبر 24 بلدية من مجموع 28 بلدية.
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