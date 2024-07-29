جيجل: 266 مليار سنتيم للتكفل بالأضرار الناجمة عن الإضطرابات الجوية

إستفادت ولاية جيجل من غلاف مالي بلغت قيمته 266 مليار سنتيم. وذلك في اطار التكفل بالاضرار الناجمة عن الاضطرابات الجوية الاخيرة و التي مست مختلف القطاعات.

وتشمل التعويضات قطاعات الأشغال العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، الجماعات المحلية و الموارد المائية. كما أن الغلاف المالي خصص لمعالجة وإعادة الإعتبار لمختلف الطرق الوطنية الولائية و المنشآت الفنية المتضررة خلال الفيضانات التي عرفتها الولاية خلال الفترة الممتدة من 19 جانفي 2023 إلى 29 جانفي. والتي عرفت إحصاء 31 عملية عبر 24 بلدية من مجموع 28 بلدية.