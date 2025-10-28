جيجل.. 3 جرجى إثر انقلاب سيارة وسقوطها في منحدر بعمق 10 أمتار

تدخلت مصالح الحماية المدنية بوحدة سيدي معروف بجيجل، اليوم الثلاثاء، على الساعة 18:00، إثر وقوع حادث مرور على الطريق الوطني رقم 27 بالقرب من مزرعة آغانيم ببلدية ودائرة سيدي معروف.

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية وسقوطها في منحدر بعمق حوالي 10 أمتار. ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من جنس ذكر، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة وآلام.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان. قبل أن ينقلوا إلى عيادة سيدي معروف لتلقي العلاج اللازم.