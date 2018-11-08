جيجل.. 4 سنوات سجن لمعلم بالطور الإبتدائي بتهمة التزوير

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل، اليوم الخميس، قرار يقضي بتسليط عقوبة السجن النافذ مدته 4 سنوات في حق المدعو ” ج.ز ” البالغ 34 سنة، معلم بالطور الابتدائي و ذلك على خلفية متابعته بجناية التزوير.

وحسب مصادر عليمة، فإن المتهم قام بتزوير في محررات رسمية و عمومية و جنحة تزوير رخص و شهادات تصدرها الاداة العمومية و جنحة تزوير في محررات مصرفية.

وقائع القضية، التي حضر جلسة محاكمتها 25 ضحية و 18 شاهدا تعود الى شهر سبتمبر 2017، عندما تم توقيف المتهم من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة لأمن ولاية جيجل.

حيث تورط في تزوير محررات ووثائق ادارية و مصرفية و حيازة نماذج و صور لمختلف الآختام الخاصة ببعض الجهات الادارية و المصرفية.

وذلك قصد منحه للأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر نحو الخارج مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4 و 5 ألآف دينار.