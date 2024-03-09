جيجل.. 4 مصابين في انفجار غاز المدينة ببناية

أصيب أربعة أشخاص، في حادث انفجار غاز المدينة في الطابق الأرضي لبناية (R+3) بحي منقوش بلدية و دائرة ميلية ولاية جيجل.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا05د من أجل حادث انفجار غاز المدينة. في الطابق الأرضي لبناية (R+3) بحي منقوش بلدية و دائرة ميلية.

وأشارت أن الحادث خلف إصابة 04 أشخاص، 03 لهم حروق و إصابات وشخص في حالة صدمة. تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

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