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أخبار الجزائر

جيجل.. 4 مصابين في انفجار غاز المدينة ببناية

بقلم عايدة.ع
جيجل.. 4 مصابين في انفجار غاز المدينة ببناية
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أصيب أربعة أشخاص، في حادث انفجار غاز المدينة في الطابق الأرضي لبناية (R+3) بحي منقوش بلدية و دائرة ميلية ولاية جيجل.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا05د من أجل حادث انفجار غاز المدينة. في الطابق الأرضي لبناية (R+3) بحي منقوش بلدية و دائرة ميلية.

وأشارت أن الحادث خلف إصابة  04 أشخاص، 03  لهم حروق و إصابات وشخص في حالة صدمة. تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

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