جيجل.. 5 جرحى 3 منهم في حالة خطيرة في اصطدام سيارتين ببلغيموز

أصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة، إثر حادث مرور خطير بالطريق الوطني رقم 43 بمفترق الطرق بلغيموز ولاية جيجل.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية ، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص “امرأة وطفلتين” متعددي الإصابات وفي حالة خطيرة. وكذا “رجل وإمراة” لهما إصابات خفيفة.

وثد تم تقديم لهم الإسعافات الأولية لهؤلاء المصابين في عين المكان، ومن ثم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.