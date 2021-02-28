جيجل: 5 سنوات سجنا نافذة لمقتصد في احدى المتوسطات

اصدرت محكمة الجنايات، لدى مجلس قضاء جيجل قرار يقضي بادانة اطار يعمل بقطاع التربية كمقتصد احدى المتوسطات وسط مدينة جيجل.

و ذلك بتسليط عقوبة السجن النافذ مدته 5 سنوات على خلفية ارتكابه جناية محاولة القتل.

وقائع القضية تعود الى السنة الماضية 2020، عندما اقدم المتهم محاولا الاعتداء على كل من مديرة متوسطة بوكفوس.

و كذا المستشارة التربوية حاملا بيده سلاح ابيض حيث تسبب في اصابة الضحيتين بجروح خطيرة.

أين تم على اثرها نقل الضحيتين الى المستشفى فيما تم توقيف الجاني والتحقيق معه قبل تقديمه امام الجهات القضائية.

ومحاكمته اين صدر في حقه عقوبة السجن النافد مدته 5 سنوات.