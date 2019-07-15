جيجل.. 5 وفيات و31 جريح في حوادث مرور متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلّت ولاية جيجل عبر كامل ترابها الإقليمي خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حوادث مرور متفرقة، حسبما أفاد به لمصالح الحماية المدنية.

ووفقا لذات المصدر، فإنّ مجموع الحوادث خلّفت هلاك 5 أشخاص، إلى جانب 31 مصاب بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار ذات البيان، أنّ مصالح الحماية المدنية سجلّت تداخلاتها في كل الحوادث، وذلك بالتكفل بتحويل جثث الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وكذا نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وجددت ذات المصالح دعوتها إلى السائقين ضرورة الإلتزام بقوانين المرور وإحترام النضائح والإرشادات المختلفة للتقليل من حوادث المرور.