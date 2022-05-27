جيجل: 6 أشهر حبس موقوف النفاد لموظفين بمركب الحبوب والبقول الجافة 

أدانت الجهات القضائية بولاية جيجل عدد من الموظفين التابعين لمركب الحبوب والبقول الجافة ببازول في جيجل. ويتعلق الأمر بالوكيلين المكلفين بالبيع على مستوى بلديتي الطاهير وجيجل.

بالاضافة الى سائق وذلك بعقوبة الحبس موقوف النفاذ مدته 6 أشهر .فيما تم النطق ببراءة اثنين آخرين أحدهما ينحدر من احدى ولايات الجنوب الجزائري.

وحسب مصادر النهار فان القضية التي تورط فيها هؤلاء تتعلق بالتصريح الكاذب. حول المعلومات الخاصة بعملية بيع الحبوب والبقول الجافة. التي يتم استخراجها من المركب لأجل عرضها على مستوى نقطتي البيع في الطاهير و جيجل.

أين يقوم المتورطون ببيع هذه المواد الغدائية بالجملة لفائدة بعض التجار .مع الحصول على هامش ربح غير قانوني قبل أن تتفطن المصالح الأمنية المختصة للعملية. التي مكنت في البداية من توقيف شاحنة على متنها كمية معتبرة من الحبوب والبقول الجافة بدون فوترة.

الأمر الذي دفع بذات المصالح الأمنية الى فتح تحقيق حول القضية قبل تحويل ملفها الى الجهات القضائية. التي أمرت وقتها بايداع البعض منهم الحبس المؤقت ومحاكمتهم. أين تم ادانة كل من السائق و وكيلي البيع بـ 6 أشهر حبس موقوف النفاذ. فيما استفادا اثنين من البراءة .

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