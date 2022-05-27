جيجل: 6 أشهر حبس موقوف النفاد لموظفين بمركب الحبوب والبقول الجافة
أدانت الجهات القضائية بولاية جيجل عدد من الموظفين التابعين لمركب الحبوب والبقول الجافة ببازول في جيجل. ويتعلق الأمر بالوكيلين المكلفين بالبيع على مستوى بلديتي الطاهير وجيجل.
بالاضافة الى سائق وذلك بعقوبة الحبس موقوف النفاذ مدته 6 أشهر .فيما تم النطق ببراءة اثنين آخرين أحدهما ينحدر من احدى ولايات الجنوب الجزائري.
وحسب مصادر النهار فان القضية التي تورط فيها هؤلاء تتعلق بالتصريح الكاذب. حول المعلومات الخاصة بعملية بيع الحبوب والبقول الجافة. التي يتم استخراجها من المركب لأجل عرضها على مستوى نقطتي البيع في الطاهير و جيجل.
أين يقوم المتورطون ببيع هذه المواد الغدائية بالجملة لفائدة بعض التجار .مع الحصول على هامش ربح غير قانوني قبل أن تتفطن المصالح الأمنية المختصة للعملية. التي مكنت في البداية من توقيف شاحنة على متنها كمية معتبرة من الحبوب والبقول الجافة بدون فوترة.
الأمر الذي دفع بذات المصالح الأمنية الى فتح تحقيق حول القضية قبل تحويل ملفها الى الجهات القضائية. التي أمرت وقتها بايداع البعض منهم الحبس المؤقت ومحاكمتهم. أين تم ادانة كل من السائق و وكيلي البيع بـ 6 أشهر حبس موقوف النفاذ. فيما استفادا اثنين من البراءة .
طالع ايضا: ميلة: ايداع رئيس وحدة التخزين لتعاونية الحبوب بوادي العثمانية الحبس بتهمة الفساد
أمر في ساعة متقدمة من صباح اليوم الجمعة، قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد، بولاية ميلة، بإيداع الحبس رئيس وحدة التخزين ببلدية وادي العثمانية لتعاونية الحبوب والبقول الجافة.
وكانت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية ميلة قد قامت الخميس بإحالة مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة.
وهذا بمعية 13 شخصا آخر على وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص القضائي في قضية تتعلق بنقص قدره قرابة الفين قنطار من القمح من مخزن وادي العثمانية.
بالمقابل فقد جرى الإفراج عن باقي المشتبه فيهم المتابعين في الملف.
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قامت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بولاية ميلة، بتقديم 14 شخصا منهم مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة. ورئيس وحدة التخزين بوادي العثمانية امام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد مجلس قضاء ميلة.
ويواجه الموظفون العاملون تهما تتعلق بالفساد. في إطار التحقيقات التي تقوم بها فرقة الابحاث للدرك الوطني شلغوم العيد بشأن تعاونية الحبوب والبقول الجافة. وتشير أولى التقديرات أن العجز الذي تم تسجيله في المخزن يفوق ألفي قنطار.
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كما أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بولاية ميلة وضع تحت الرقابة القضائية مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة الحالي لولاية ميلة.
كما أمر قاضي التحقيق بوضع نائب مدير التعاونية ( ش ع غ ) الموقف عن العمل تحفظيا قبل أشهر. و المدير الأسبق لذات التعاونية ( ب ح ) و رئيس وحدة التخزين و رئيس فوج الأمن. بالإضافة كذلك إلى رئيس مصلحة محاسبة المواد تحت الرقابة القضائية. فيما تم الإفراج عن رئيس مصلحة المستخدمين ( آ م أ ) و مساعد مدير ( ش ص ) و ( ل ب ) مكلف بمديرية المالية والمحاسبة.
ويواجه المشتبه فيهم تهم تحويل مواد مدعمة عن مقصدها الامتيازي و إتلاف وثائق. و سوء استغلال الوظيفة و تواطؤ الموظفين و الإهمال الواضح المؤدي لتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة .
وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد قد قدمت المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة حيث امر بعد تقديم الالتماسات واحالتهم على قاضي التحقيق.