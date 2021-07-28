جيجل: إصابة شخصين في إصطدام بين سيارة و دراجة نارية

أصيب شخصين بجروح خطيرة، في حادث إصطدام وقع اليوم الأربعاء، بين سيارة سياحية و دراجة نارية، بالطريق الوطني رقم 43 بمدخل بلدية الميلية ولاية جيجل.

وفي بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات المركز المتقدم ببوتياس اليوم على الساعة 15 و 32 د لحادث مرور خطير بالطريق الوطني رقم 43 بمدخل بلدية الميلية.

وتمثّل الحادث في إصطدام بين سيارة سياحية و دراجة نارية، مخلفا إصابة رجلين الأول 45 سنة والثاني 30 سنة بإصابات متعددة وفي حالة خطيرة جدا.

.هذا وتلقى الضحيتين الإسعافات في عين المكان و حولوا على جناع السرعة إلى المستشفى الميلية