جيجل.. انتشال جثة من شاطئ سيدي عبد العزيز

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم، من انتشال جثة من عرض البحر، ببلدية سيدي عبد العزيز دائرة الشقفة ولاية جيجل.

وحسب بيان المصالح ذاتها، تدخلت هذا اليوم في حدود الساعة 14:35، فرقة الغطس للوحدة البحرية جن جن ، على متن زورق إنقاذ، لانتشال جثة من عرض البحر. وذلك على بعد 10 أميال عن شاطئ سيدي عبد العزيز.

وأضاف البيان أن الجثة في درجة متقدمة من التعفن، مجهولة الهوية والعمر، بعد إتمام الإجراءات سيتم نقلها إلى مستشفى الطاهير.