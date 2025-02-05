جيجل.. إنقاذ 16 صومالياً حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية

تمكن حرس السواحل لقيادة القوات البحرية من إنقاذ 16 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسية صومالية شمال سواحل جيجل.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية، بالناحية العسكرية الخامسة، أمس بحدود الساعة 20 سا و45 د، إشارة إغاثة مفادها وجود مهاجرين غير شرعيين في حالة خطر في عرض البحر على بعد 40 ميل بحري شمال العوانة في جيجل.

لتتم عملية إنقاذ وإجلاء 16 مرشحا للهجرة غير الشّرعية من جنسية صومالية من بينهم امرأتين في حالة صحية حرجة، حيث تم إركابهم وتوجيههم نحو ميناء جن جن في جيجل، أين قدمت لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.