جيجل.. امتلاء سد بني هارون بنسبة 99% وتحذيرات للمواطنين من مخاطر جريان الوادي

أعلنت مصالح ولاية جيجل، في بيان لها اليوم الأحد، عن بلوغ نسبة امتلاء سد بني هارون 99 بالمائة. مع توقع وصول منسوب المياه إلى المفيض خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سينتج عنه بداية جريان الوادي في مصب السد.

وأوضح البيان أن هذا الوضع يخصّ على وجه الخصوص المواطنين القاطنين بالبلديات المجاورة للسد، لا سيما بلديات سيدي معروف، أولاد رابح، الميلية والعنصر، مشيرًا إلى أن جريان الوادي قد يشكّل أخطارًا محتملة على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وعليه، دعت السلطات المحلية المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر. مشددةً على ضرورة الابتعاد التام عن مجرى الوادي وعدم الاقتراب منه لأي سبب كان. مع توخي الحذر بخصوص الأطفال ومنعهم من الاقتراب من المناطق الخطرة.

كما ناشدت السلطات جميع المواطنين التعاون والمساهمة في نشر الوعي والتحسيس بخطورة الوضع، حفاظًا على سلامة الجميع.