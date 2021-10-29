جيجي حديد وزين مالك ينفصلان

كشفت عدة مصادر دولية أن عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد البالغة 26 عاما وزوجها المغني زين مالك 28 عاما انفصلا.

وقال مصدر مقرب من الزوجين السابقين إن جيجي وزين والدين جيدين، ويعتنيان بالطفلة معًا.

وتناقلت وسائل إعلام أجنبية من بينها مجلة «people» عن انفصال جيجي حديد عن والد ابنتها زين مالك.

وأشار ذات المصدر إلى شائعات مفادها أن انفصالهما كان بسبب مشاجرة زين مع والدة جيجي.

مصادر مختلفة أكّدت أنّ الانفصال بين الثنائيّ حدث قبل أن يضرب زين يولاندا وفقًا للمزاعم، وأنّهما منذ فترة لا يعيشان سويًّا ويحاولان إصلاح الاأمور لأجل ابنتهما، لكنّهما لم ينجحا بذلك.

كما كشفت مصادر، عن إقدام زين مالك على الاعتداء بالضرب على والدة زوجته جيجي حديد.

وغرد زين مالك زوج جيجي على تويتر “أنا شخص يحافظ على الخصوصية وأود أن أخلق مساحة آمنة وخاصة لابنتي لتنمو فيها”.

وأضاف “لا أريد التعامل مع الادعاءات حول الشجار الذي كان لدي مع أحد أفراد عائلة جيجي”.

وتابع “أنكر بشدة أنني ضربت يولاندا حديد، وتركز جيجي فقط على ما هو أفضل لابنتنا كاي. إنها تبحث عن الخصوصية”.

وأضاف “أنا متفائل وسأتعافى من الكلمات القاسية التى تمت مشاركتها، والأهم من ذلك أننى أظل يقظًا لحماية ابنتي”.

ونقلت “بيبول” عمن ذكرت أنه صديق الأسرة،وصفه للشريكين بأن جيجي وزين أبوان جيدان ومتعاونان منذ بدأت العلاقة بينهما قبل 6 أعوام.

وقال “يولاندا تريد حماية جيجي بقوة، وتريد الأفضل لابنتها جيجي وحفيدتها”.

ومرت علاقة جيجي حديد وزين مالك بالعديد من الأزمات، ومرّا بأكثر من انفصال.

وكان بداية الانفصال بين الثنائي جيجي حديد وزين مالك في 2018، ثم عادا مرة أخرى، قبل أن ينفصلا عام 2019.

يذكر أن جيجي حديد ارتبطت بزين مالك عام 2015، وأنجبت ابنتها الوحيدة منه في سبتمبر عام 2020.