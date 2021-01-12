جيحل: توقيف شخصين وحجز سلاح ناري وكمية من الدخير والمرجان

تمكن عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بلدية بوراوي بلهادف في جيجل من توقيف شخص بحوزته سلاح ناري نوع بندقية صيد.

العملية مكنت من حجز كمية من الذخيرة بدون ترخيص.

وعلى مستوى الحاجز الامني الثابت بمنطقة اشواط بلدية الطاهير تمكن افراد الدرك الوطني من حجز كمية من مادة المرجان.

المحجوزات كانت بحوزة شخص داخل مركبته السياحية العملية تمت بعد التفتيش الامني للمركبة السياحية.

كما أسفرت العلمية عن العثور كمية من مادة المرجان مخبأة داخل المركبة.

ليتم تحويل صاحب المركبة إلى مقر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني مسقط رأس الشخص المشتبه فيه لإستكمال التحقيق معه.

وعقب إستصدار إذن قانوني قام عناصر الفرقة بتفتيش تم العثور على مجموعة من الوسائل المتسعملة في البحث واستخراج المرجان

والمتمثلة في صفائح الرصاص التي يتم استعمالها في تركيب الحزام الذي يساعد في عملية الغطس.