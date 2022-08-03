جيد ورخيص الثمن.. هاتف جديد من فئة Galaxy

أعلنت سامسونغ عن إطلاق هاتف جديد من فئة “Galaxy A”، سيكون من بين أبرز أجهزة أندرويد المنافسة من حيث المواصفات والسعر.

ويتميز هاتف Galaxy A04s بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، أبعاده (166.6/75.9/9.1) ملم، وزنه 177 غ.

وستكون شاشته بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا. وفيها فتحة صغيرة في منتصفها من الأعلى مخصصة للكاميرا الأمامية.

كما سيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل. وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستدعم سامسونغ الهاتف الجديد، بأنظمة A-GPS و GLONASS وBDS لتحديد المواقع، ومنفذين لشرائح الاتصال.

بالإضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ microUSB v2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.