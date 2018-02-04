جيرارد: “ما قام به محرز غير مقبول.. وسيكون مثل كوتينيو”

في حوار أجراه مع قناة “BT SPORT” البريطانية أكد أسطورة ليفربول ستفين جيرارد أنه لا يتقبل ما يقوم به رياض محرز لكنه يتفهم جيدا صعوبة البقاء في ليستر في ظل وجود عرض كبير من السيتي.

فقال “جيرارد”: “محرز لاعب رائع وبإمكانيات كبيرة، هناك العديد من وجهات النظر في قضيته”.

وأضاف: “السيتي فريق كبير، سيفوز معه بالبطولات الجماعية وربما الفردية وهذا حلمه”.

وتابع: “لكني لا أتقبل ما يقوم به في الفترة الأخيرة بالغياب عن التدريبات، فلا أحبذ لاعبين يتصرفون هكذا”.

وأردف أسطورة الريدز حديثه: “يحدث له نفس الشيء كما حدث لكوتينيو وفي الأخير رحل، أعتقد أنه سيرحل عن ليستر”.

وختم كلامه: “في حالة عودته للتدريبات سيعود ليتألق مرة أخرى مع ليستر”.