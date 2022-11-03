جيرالد دارمانين: للإقامة في فرنسا عليك بهذا الشرط

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين مضمون ما إقترحه في قانون الهجرة الجديد بالنسبة للراغبين في الإقامة عبر التراب الفرنسي.

أكد جيرالد دارمانين في حوار خص قناة سي نيوز الفرنسية أنه من بين الشروط الأساسية الواجب توفرها في المهاجرين الراغبين في الإقامة في فرنسا هي إتقان اللغة الفرنسية. وقال “للإندماج،عليك التحدث بالفرنسية.

وتابع الزير الفرنسي في هذا الصدد أنه لهذا السبب نقترح أن يخضع جميع الأجانب الذين يرغبون في الاستقرار في بلدنا لامتحان اللغة. وعليهم النجاح في إمتحان اللغة من أجل الحصول بطاقة. وفي حال إجتاز إمتحان اللغة بنجاح سيتم قبول إقامته إما غذا رسب وأخفق فستسحب منه بطاقة الإقامة ويتم ترحيله.

أما بخصوص المقيمين غير الشرعيين في فرنسا قال دارمانين ان السرعة هي المفتاح لترحيل الأجانب غير الشرعيين. من خلال تقليص المدة وعدد الطعون المقدمة واضاف الوزير أنه اليوم في فرنسا يوجد 12 فئة من الطعون وإقترح نقلصها إلى 4 فقط. وبوجد ما يقارب 140 ألف طلب لجوء سنويا. في حال رفضه فلدى مصالح وزارة الداخلية سيتقدم بطعن لدى مجلس اللجوء والرد قد يستغرق الأمر عامين.

وعن الحراڨة قال وزير الداخلية الفرنسي “لقد طردنا بالفعل أكثر من 18000 شخص هذا العام. نحن نطرد أكثر ، لأننا أكثر كفاءة ، ولأننا رفعنا الحواجز الصحية.” كما ان “عدد من الدول المغاربية والإفريقية يستعيدون رعاياهم أكثر بكثير مما فعلوا قبل عام. وهذا هو أيضا العمل الدبلوماسي لرئيس الجمهورية”

واكد جيرالد دارمانين في ذات الحوار “ما يهمني في المستقبل هو كيف يمكنني ترحيل 4000 شخص إضافي ، ليس لأنهم أجانب ولكن لأنهم مجرمون وأجانب” يقول جيرالد دارمانين.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي انه تم طرد أكثر من 3200 أجنبي على مدى عامين. كما إقنترح قانون الهجرة الجديد إلى رفع الحماية التي تمنعنا من ترحيل بعضهم اليوم ‘على سبيل المثال أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 عامًا).

وحول قضية القصر قال جيرالد دارمانين الذين لا يمكن الحكم عليهم: “من الآن فصاعدًا ، نحن نغير طريقتنا في فعل الأشياء. يقبل المدعون أن تقوم الشرطة بافتراضات الأغلبية “.