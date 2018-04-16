تنقلت قناة النهار، إلى الحي الذي يقطن فيه “الكلونديستان” الذي تجرد من ملابسه، للوقوف على حيثيات الواقعة التي جرت صبيحة اليوم.

وحسبما أدلى به جيران المعني، فإن المدعو”م.ح” 53 عاما، يعمل سائق أجرة بطريقة غير شرعية في الكاليتوس،

ومعروف عنه أنه رب أسرة ويتحلى بأخلاق حسنة.

وأضاف جيران المعني، انهم تفاجئوا بسماع خبر تجرده من ملابسه أمام الملئ احتجاجا على سحب مصالح الأمن رخصة سياقته،

بعدما دخل في شجار مع الركاب الأربعة الذين يقلهم.

مرجحين أنه قام بفعلته بسبب ظروف خاصة أو ضغوطات تعرض لها خلال الفترة الصباحية.

ويوجه المعني عدد من الإتهامات منها، إهانة وسب موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بالأخلاق العامة، إضافة إلى النقل بطريقة غير شرعية.

وهو موقوف تحت النظر إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي.