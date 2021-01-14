جيرمان نافاس.. على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها في الصحراء الغربية

قال نائب رئيس الكونغرس الكولومبي كارلوس جيرمان نافاس تاليرو إن على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها في الصحراء الغربية.

وأيد كارلوس نافاس القضية الصحراوية والقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة إزاءها، معربا عن أسفه لما آلت إليه أوضاع الملف العالق.

وجدد نافاس،أن في غياب مبعوث للأمم المتحدة، على مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ الأساليب السلمية لدفع المسار السياسي بالصحراء الغربية.

وشدّد المتحدث،على ضرورة استئناف المفاوضات بين أطراف الصراع بالصحراء الغربية،وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار مجددا بعد انتهاك المغرب لقرار 1991.