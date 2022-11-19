جيروم روثن:”بلماضي طور المنتخب الجزائري في عدة جوانب”

تحدث اللاعب الدولي الفرنسي السابق والمحلل لدى قناة أر أم سي، جيروم روتن، عن الغياب المؤثر للمنتخب الوطني عن كأس العالم.

وصرح روثن أمس الجمعة، عبر حصة بثة عبر قناة “أر أم سي” الفرنسية:”باستثناء المنتخب السنغالي الذي سيغيب عنه ساديو ماني”.

وأضاف المتحدث:”الجزائر أفضل منتخب إفريقي لن يشارك في المونديال، ولو تأهلت كانت ستزعج الكثير من المنتخبات”.

وأوضح جيرو روثن:”المنتخب الجزائري أحرز تقدما ملحوظا على عدة مستويات مع المدرب جمال بلماضي، في السنوات الأخيرة”.