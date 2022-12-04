جيرو يُحطم رقم هنري ويُصبح الهداف التاريخي لفرنسا

دخل النجم الدولي الفرنسي لفريق، ميلان، الايطالي، أوليفيي جيرو، أمسية اليوم التاريخ من أوسع الأبواب.

حيث أصبح، جيرو، الهداف التاريخي للمُنتخب الفرنسي بـ52 هدفا مُتفوقا على اللاعب السابق، تيري هنري، الذي سجل 51 هدفا.

وسجل، جيرو، الهدف الأول لفرنسا في مواجهة مُنتخب بولندا التي انتهت بثلاثية لهدف لصالح الديوك.

وسمح هذا الفوز للفرنسيين ببلوغ الدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.