“جيزي” تنسحب من تمويل إتحاد العاصمة !

أكدت إدارة إتحاد العاصمة أن متعامل الهاتف النقال جيزي، قد ‘نسحب من تمويل الفريق العاصمي بعد نهاية عقده بداية شهر جانفي الماضي.

وكان فريق إتحاد العاصمة قد وقع على عقد تمويل مع متعامل الهاتف النقال جيزي شهر جانفي من عام 2017 لمدة موسمين فقط.

وطالبت شركة ” جيزي “من إدارة إتحاد العاصمة بسحب شعار متعامل الهاتف النقال من قميص النادي، ومحيط الملعب، تأكيدا على إنسحابها من تمويل الفريق.

هذا ويذكر أن فريق إتحاد العاصمة كان ممولا من طرف شركة “جيزي” منذ 14 سنة، لتعلن في الأخير إنسحابها من تمويل النادي العاصمي.

ويتعرض فريق إتحاد العاصمة لتضييق مالي كبير في الآونة الأخيرة، بعد إعتقال رئيس النادي علي حداد من قبل مصالح الأمن بتهمة الفساد.