جيش الإحتلال الصهيوني يستهدف المساجد

لازال جيش الإحتلال الصهيوني يشن عدوانه على المقدسات وأماكن العبادة في فلسطين أين تم إستهداف مسجدين صبيحة اليوم الأحد.

وقصف جيش الإحتلال مسجدا آخر في الأراضي المحتلة. حيث إستهدفت غارات جيش الاحتلال هذه المرة مسجد الأنصار بمخيم حنين. مما خلّف شهيدا وعددا غير معروف من الجرحى.

كما أن طائرات الاحتلال قصفت مسجدا في جباليا بقطاع غزة وهو المسجد الثالث الذي يتم استهدافه خلال ساعات بالأراضي المحتلة وقطاع غزة. حيث تم قام طيران الاحتلال قبل ذلك بقصف مسجد عماد عقل في جباليا ومسجد الأنصار في جنين.