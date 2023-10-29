جيش الإحتلال يشُّن حملة إعتقالات واسعة

إعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 35 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية الليلة الماضية.

واعتقل جيش الإحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة حزما، ومخيم شعفاط، في القدس المحتلة. أين اقتحمت قوات الإحتلال مخيم شعفاط شمال المدينة. وتم إعتقال: يوسف الهندي، وبهاء مهلوس، بعد مداهمة منزليهما.

كما اقتحمت قوات الإحتلال بلدة حزما شرق القدس، واعتقلت الشاب رامز مقبول. بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، واستولت على هواتف نقالة تعود لعائلته.

واعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة من طلبة المدارس. وأصابت عددا آخر بحالات إختناق، خلال اقتحام بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت محيط المدارس انطلاقا من بوابة جدار الفصل العنصري، واعتقلت ثلاثة طلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم، وهم: عبد الله عريقات، وأدهم نوافلهة، وسامي عياد.

كما أطلقت قوات الإحتلال قنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى ان قوات الاحتلال المقتحمة، إعتدت على الأهالي وسط البلدة وفي محيط جامعة القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من محافظة الخليل. واقتحمت عدة بلدات في محافظة الخليل، واعتقلت كلا من: علي محمود الخضور من بني نعيم، وثائر عارف أبو جويعد من دورا، وعزام خليل مخامرة ونجله زوهر من بلدة يطا، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

بالمقابل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية. بعد اقتحام جيش الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت الأسير المحرر ياسر محمد حماد (63 عاما)، وعلي أحمد الجدع (47 عاما) من بلدة حبلة، وعميد حسان رضوان (23 عاما)، من قرية النبي إلياس، “23 عاما”. بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.