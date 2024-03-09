جيش الإحتلال يعترف بمقتل ضابط برتبة رائد في معارك بقطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، بمقتل ضابط برتبة رائد في قوات “الكوماندوز” خلال معارك اليوم بقطاع غزة.

وحتى اخر احصائية،اليوم ، اعلن الجيش الصهيوني بشكل رسمي مقتل 588 ضابطا وجنديا منذ السابع من أكتوبر.

ويوجد من بينهم 248 عسكريا قتلوا في المعارك البرية داخل غزة.

هذا ويشدد جيش الاحتلال الرقابة بشكل كبير على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك البرية في قطاع غزة، من اجل اخفاء حجم خسائره الحقيقية.

خصوصا ان البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومة الفلسطينية، تظهر أنّ الخسائر التي يتكبّدها جيش الاحتلال أكبر بكثير مما يتم اعلانه.