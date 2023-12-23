جيش الإحتلال يعترف بمقتل 5 من عناصره في معارك بقطاع غزة

ليرتفع عدد القتلى من الضباط والجنود الصهاينة، إلى 147 منذ بدء العملية البرية في غزة أواخر أكتوبر الماضي.

وأعلن جيش الإحتلال، اليوم، إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة، منهم 10 إصاباتهم خطيرة.

واوضح ذات المصدر، في بيان، إن 189 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة في العمليات البرية و310 بجروح متوسطة و327 بجروح طفيفة.

كما أعلن ذات المصدر، مقتل أحد جنوده في قصف لحزب الله اللبناني على منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس الجمعة.