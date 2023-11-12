جيش الإحتلال يقصف محيط مستشفى الشفاء.. ومرضى العناية المركزة والرضع مهددون

قصف جيش الإحتلال الصهيوني مجددا محيط مستشفى الشفاء غرب غزة وساحاته.حسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال استهدف عددا من النازحين من مستشفى الشفاء، ويواصل أعمال القنص في محيطه.

وأضاف أشرف القدرة أن الاحتلال يواصل عمليات القنص في محيط مستشفى الشفاء.

واعتبر عرض الاحتلال تزويد مستشفى الشفاء بمائتي لتر من السولار “استخفافا”.

وختم المتحدث ذاته قائلا:”مع مرور الوقت وفقدان الوقود سنفقد العدد الأكبر من مرضى العناية المركزة والرضع.”

وللإشارة، استشهد، اليوم الأحد، جميع مرضى العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعد نفاد الوقود.

وكان التلفزيون الفلسطيني قد ذكر أن 3 أطفال رضع و5 من مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بغزة. وذلك بسبب نقص الأكسجين في المستشفى.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قد حذرت، أمس السبت، من أن المرضى في مستشفى الشفاء مهددون بالموت الحتمي لعدم إدخال الوقود للمستشفيات.