جيش الإحتلال يقصف مطاري حلب ودمشق في سوريا

إستهدف صبيحة اليوم الأحد جيش الإحتلال الصهيوني مطاري حلب ودمشق في سوريا. مما أخرجهما عن الخدمة.

وحسب وزارة الدفاع السورية، فإنه حوالي الساعة 5:25 صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية. ومن اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين. ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين. أدت إلى خروجهما من الخدمة.