جيش الاحتلال الصهيوني يخرق الهدنة ويشرع في عمليات قصف بقطاع غزة

خرق جيش الاحتلال الصهيوني الهدنة، وقام، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، بشنّ عمليات قصف عنيفة بقطاع غزة.

وحسب مراسل “النهار”، فإن جيش الاحتلال الصهيوني يشنّ غارات عنيفة جدا على مناطق في قطاع غزة.

كما أعلنت قناة الجزيرة، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، أن وقف إطلاق النار انتهى، وموجة واسعة بدأت من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية وصول أكثر من 70 مصاباً لمستشفى العودة، جراء استهداف منازل المواطنين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأسفر القصف العشوائي لطائرات الاحتلال على القطاع عن ارتقاء عشرات الشهداء.