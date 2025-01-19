جيش الاحتلال يرفض التزامه بوقف إطلاق النار في غزة

رفض جيش المحتل الصهيوني التزامه بوقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في حدود الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي لغزة.

وجاء رفض جيش المحتل الصهيوني التزامه بوقف إطلاق النار غي غزة. بدعوى عدم تسلمه قائمة أسماء الأسيرات الإسرائيليات.

ومن جهتها، أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي استعدادها لبدء تنفيذ عملية دقيقة. للإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتسهيل تنقلهم وتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة.

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