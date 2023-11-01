جيش الاحتلال يصر على قصف مستشفى الحلو للولادة في غزة

يصر جيش الإحتلال الصهيوني على ملاحقة مستشفى الحلو وقصفه وتعريض حياة السيدات في اقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر. حسب تصريح صحفي عاجل للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية د.اشرف القدرة.

وقال أشرف القدرة، “إن الاحتلال الاسرائيلي لم يكتفى بخنق المنظومة الصحية ووقف الامدادات الطبية والوقود عنها واغراقها بالاف الجرحى مما اضطر مجمع الشفاء الطبي الى التمدد في مستشفى الولادة لوضع الجرحى فيها وتحويل خدمات الولادة الى مستشفى د.ثروت الحلو، الا ان الاحتلال الاسرائيلي يصر على ملاحقة مستشفى الحلو وقصفه وتعرض حياة السيدات في اقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر”.

وطالب ذات المتحدث كافة الجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف العربدة الاسرائيلية وحماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى قبل تكرار مجزرة المستشفى المعمداني.