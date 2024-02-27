جيش الاحتلال يعترف بإصابة 7 جنود في معارك غزة

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بإصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف ذات المصدر، أنّ 2981 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية.

وأوضح أنّ 322 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، إثر إصابتهم في معارك قطاع غزة، وحالة 38 منهم خطيرة.