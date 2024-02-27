جيش الاحتلال يعترف بإصابة 7 جنود في معارك غزة
بقلم ط.خير الدين
اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بإصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضاف ذات المصدر، أنّ 2981 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية.
وأوضح أنّ 322 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، إثر إصابتهم في معارك قطاع غزة، وحالة 38 منهم خطيرة.
وعلى الرغم من تشديد جيش الاحتلال على الرقابة بخصوص نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه، جرّاء المعارك البرية في قطاع غزة، فإن البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومة الفلسطينية بشكل يومي، تظهر أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال، أكبر بكثير مما يتم الاعلان عليه.
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