جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندية وإصابة آخرين في استهداف مقر قيادته شمال فلسطين

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم، بمقتل جندية في صفوفه، في إثر القصف الذي استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد شمال فلسطين المحتلة.

بالإضافة إلى اعترافه بإصابات محقّقة اخرى تعرّض لها جنود آخرون.

وحسب ذات المصدر، فإنّ الجندية القتيلة هي، عومر سارة، وهي برتبة عريف أوّل في الكتيبة “869”، التابعة لفرقة “الجليل 91” التابعة له، وهي كتيبة جمع المعلومات القتالية.

وكشفت مصادر اعلامية، فان جنديا في احتياط “الجيش” أُصيب بجراح خطرة، فضلاً عن إصابة جنود آخرين بجراحٍ متفاوتة.