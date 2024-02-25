جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين آخرين في غزة

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، بمقتل جنديّين إضافيين في صفوفه، يتبع أحدهما لواء “غفعاتي”، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وحسب ذات المصدر، فالجندي الأول هو: عيدو إيلي زاريهان، ويحمل رتبة رقيب أول في لواء “غفعاتي”، وقد قتل في المعارك في محاور خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

اما الجندي الثاني فهو الرقيب، أوز دانييلوهو، وهو يخدم في الكتيبة “77” من تشكيل “سار ميغولان”.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعترف بهم إلى 580 قتيلا، منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم 241 قتيلا سقطوا في المعارك البرية داخل غزّة.