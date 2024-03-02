جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود شرق خان يونس

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة جنود في صفوفه، وجرح آخرين، في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وحسب ذات المصدر، فإن الجنود القتلى الثلاثة هم ضمن الكتيبة “450” من لواء المدرعات “بيسلماح”، ويحمل ثلاثتهم رتبة رقيب، وهم: دوليف مالكا، أفيك تيري، ويانون يتسحاق.

وكان الإعلام العبري، قد نشر تفاصيل تتعلّق بالحدث الذي وقع أمس الجمعة، وسقط فيه القتلى، وأدى إلى وقوع إصابات خطيرة.

وكشف أنّه وقع في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، حيث دخلت قوة كبيرة من جيش الاحتلال إلى أحد المنازل، ليجرى تفجيره باستخدام العبوات الناسفة بمجرد دخولها.

وأضافت ذات وسائل الإعلام، ان 14 جندي صهيوني اصيب بجروح، حالة 6 منهم وصفت بالخطيرة، بينهم ضابط قائد فصيل.

و8 آخرون أصيبوا بجروحٍ متفرقة، كما تدخلت وحدة إنقاذٍ عسكرية لسحب الجرحى من تحت أنقاض المنزل.

يذكر أنّه حتى اليوم السبت، عترف جيش الاحتلال رسمياً بسقوط 586 ضابطا وجنديا قتلى في صفوفه، منذ 7 أكتوبر، بينهم 246 قتيلا سقطوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة.