جيش الاحتلال يعلن مقتل الضابط مكسيم رزينكوف من وحدة المستعربين

أعلن الجيش الصهيوني اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه خلال الاشتباكات التي وقعت مع المقاومة الفلسطينية في مخيم نور شمس بطولكرم.

وحسب إذاعة الجيش الصهيوني، فإن الأمر يتعلق بالضابط “مكسيم رزينكوف” من وحدة المستعربين حيث قتل خلال الاشتباكات التي وقعت مع المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم.

وللإشارة، يواصل الجيش الصهيوني في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3859 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.

أما على الجانب الصهيوني، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجنود، فيما أسرت “حماس” أكثر من 200 إسرائيلي.