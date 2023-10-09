جيش الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد اللواء 300 على الحدود اللبنانية

اعترف جيش الإحتلال الصهيوني بمقتل أحد نواب قادته العسكريين في مواجهة على الحدود اللبنانية.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الأمر يتعلق ائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد، والذي قتل في اشتباك مع مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي المحتلة.

كما أفادت القناة الـ12 الصهونية بإصابة 6 جنود إسرائيليين، أحدهم في حالة حرجة، جراء هجوم مسلح في المنطقة الحدودية جنوب لبنان.

وقد بلغ عدد القتلى الصهاينة في آخر حصيلة حوالي 1000 قتيل و2600 جريح في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”.

وللإشارة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الغلاف المحيط بغزة وذلك في اليوم الثالث على التوالي من دخول عملية طوفان الأقصى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة قد أطلقت فجر أول أمس السبت، عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.