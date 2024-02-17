جيش الاحتلال يعترف بمقتل 573 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، مقتل 573 ضابطا وجنديا وإصابة 2918 آخرين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وافادت مصادر اعلامية، بإصابة جنديين اثنين من وحدة “مغلان” بجروح خطيرة، في معارك جنوبي قطاع غزة.

فيما كشفت مصادر اعلامية عبرية، أن وزارة “الأمن” في حكومة الاحتلال “تستعد لاستيعاب نحو 20 ألف جريح جديد في الجيش، مشيرة بـأنّ المعطيات قاسية في أعقاب الحرب.

ويأتي ذلك في وقت تواصل المقاومة الفلسطينية، عمليات التصدّي لقوات الاحتلال الصهيوني في عدة محاور اشتباك في قطاع غزّة.

كما تدور اشتباكات ضارية في مناطق متعدّدة في خان يونس، في ظل محاولات جيش الاحتلال المستمرة للتوغّل في المناطق الشرقية للمدينة.

هذا ويشدد جيش الاحتلال الرقابة بشكل كبير على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك البرية في قطاع غزة، من اجل اخفاء حجم خسائره الحقيقية.

خصوصا ان البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومة الفلسطينية، تظهر أنّ الخسائر التي يتكبّدها جيش الاحتلال أكبر بكثير مما يتم اعلانه.