جيش شعب.. معاك يا الخضرا

28 طائرة منها 9 عسكرية لنقل قرابة 5 آلاف مناصر لمتابعة نهائي «الكان»

التسجيلات تنطلق صباح اليوم في ملعب 5 جويلية بسعر 35 ألف دينار

انطلاق الرحلات يبدأ مساء الخميس.. وتخصيص رحلات من ولايات الجنوب

قررت الحكومة تعزيز الجسر الجوي لرفع تعداد مناصري المنتخب الوطني لكرة القدم الراغبين في التنقل إلى العاصمة المصرية القاهرة.

لمتابعة وتشجيع أشبال المدرب جمال بلماضي في نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب السنغالي، إلى 4 آلاف و800 مناصر إضافي، بتخصيص 28 طائرة .

منها 13 تخص أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية و6 من أسطول شركة «طاسيلي للطيران» و9 أخرى تابعة لوزارة الدفاع الوطني التي تكفلت بضمان نقل 870 مناصر، في إنزال جوي غير مسبوق.

كما تقرر أن تنطلق الرحلات من مختلف الولايات، منها الولايات الداخلية وولايات الجنوب كإليزي وورڤلة. وعلمت «النهار» من مصادر رسمية أن الوزير الأول، نور الدين بدوي.

قد تدخل لمضاعفة عدد الطائرات التي ستقل أنصار الخضر إلى مصر، وذلك خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك ترأسه، أمس، خصص لدراسة التحضيرات الخاصة بتنقل المناصرين .

لمساندة المنتخب الوطني في لقاء نهائي «الكان». وشارك في الاجتماع الوزاري المشترك وزراء الخارجية والداخلية والمالية والشباب والرياضة والنقل والسياحة.

وممثلون عن وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى مسؤولي شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي وكذا الديوان الوطني للسياحة والنادي السياحي الجزائري.

وهنأ بدوي، بالمناسبة، المنتخب الوطني على بلوغ الدور النهائي، وأكد التزام الحكومة وعزمها تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للاستجابة لمطالب الأنصار.

بالتنقل لدعم «الخضر» في أحسن الظروف، مع إنشاء خلية تنسيق بإشراف رئيس ديوان الوزير الأول، لتولي المتابعة الآنية لمختلف التحضيرات.

ومراحل تنقل المناصرين إلى غاية عودتهم إلى التراب الوطني، مع تكليف وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

باتخاذ كل التدابير لضمان توفير تذاكر حضور المقابلة لأنصار المنتخب، وتكليف النادي السياحي الجزائري، بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية.

بضمان التسجيل والتأشيرة وتذاكر السفر لتنقل المناصرين إلى القاهرة والعودة منها في أحسن الظروف، بما في ذلك أولئك المتواجدين حاليا بمصر لدعم المنتخب أملا في التتويج باللقب القاري.

كما عبر بدوي عن أسفه لوفاة مناصرين للمنتخب الوطني وإصابة آخرين خلال الاحتفالات في حادث المرور الأليم بولاية جيجل، بعد المباراة نصف النهائية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«النهار» إن عملية تسجيل الأنصار الراغبين في التنقل إلى القاهرة ستنطلق بداية من صبيحة اليوم على الساعة الثامنة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

إلى غاية نفاد التذاكر المخصصة للعاصمة والولايات المجاورة لها، فيما تقرر الحفاظ على نفس سعرها، أي 35 ألف دينار جزائري.

وقد تمّ تقسيم بقية التذاكر على معظم الولايات، على أن تنطلق الرحلات نحو «أم الدنيا» بداية من مساء الخميس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المئات من أنصار الخضر تنقلوا أمس إلى مقر «تورينغ كلوب» في انتظار انطلاق عملية التسجيلات.

ومنهم من بات في العراء أملا في الحصول على فرصة التنقل لتشجيع الخضر على التتويج بكأس إفريقيا الثانية في تاريخ الجزائر.