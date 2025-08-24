جيلالي بهلول: “تعادلنا أمام وفاق سطيف نتيجة منطقية للفريقين”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب اتحاد خنشلة، جيلالي بهلبول، اقتناعه بنتيجة التعادل الإيجابي التي حققها فريقه، ضد وفاق سطيف، في مباراة الجولة الأولى من البطولة.
وصرح بهلول، عقب تعادلهم بهدف لمثله أمام الوفاق: “بالنظر لمجريات المباراة أقول بأن كلا الفريقين لم يستحقا الهزيمة”.
كما أضاف: “ّأعتبر نتايجة التعادل مستحقة ومنطقية بالنسبة للفريقين، لاعبينا أظهرو عزيمة كبيرة طيلة اللقاء، رغم بعض الأخطاء الفنية”.
وتابع المدرب جيلالي بهلول: “كنا نتوقع مثل هذا السيناريو في أول مباريات البطولة، لكن حصدنا نقطة من تعادلنا، واعتبر هذا أمر ايجابي”.
رابط دائم : https://nhar.tv/c4yId