جيلالي سفيان: الرئيس تبون قد يعلن عن إجراء إنتخابات برلمانية مسبقة جوان المقبل

كشف رئيس حزب الجيل الجديد جيلالي سفيان، أن اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية تعبر عن إرادة حقيقية لإعطاء نفس جديد للعمل السياسي.

وذلك من خلال الإستماع لكل الأصوات، مشيرا إلى أن الرئيس تبون قد يعلن عن إجراء إنتخابات برلمانية خلال جوان المقبل.

وقال جيلالي سفيان خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إن رئيس الجمهورية شرع مباشرة بعد عودته من فترة العلاج، في العمل.

وأضاف جيلالي سفيان، أن اللقاءات التي يقوم بها الرئيس تبون تهدف لإعطاء نفس جديد للعمل السياسي.

وأوضح ذات المتحدث، أن الطبقة السياسية تنتظر إطلاق قانون الانتخابات لتتعرف نهائيا على قواعد اللعبة السياسية.

وأوضح جيلالي سفيان، أن “ما استخلصه من لقائه مع الرئيس أنه يهدف لإجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر جوان القادم”.

كما استخلص أن الرئيس يرغب في إجراء إنتخابات محلية قبل نهاية السنة الجارية.

وقال جيلالي سفيان، إن السلطة فتحت الأبواب للاستماع لأحزاب المعارضة من أجل القيام بالتغير الذي يطالب به الجزائريين.

من جانب أخر، أكد رئيس حزب جيل جديد، أن “الرئيس تبون بحوزته كل المعطيات لأخذ القرارات للدفع بالجزائر لمرحلة التغيير الحقيقي”.