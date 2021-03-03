جيلالي سفيان: بقايا العصابة تحاول عرقلة التغيير

أكد جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، إن البلاد تواجه حاليا مرحلة صعبة، وإن بقايا العصابة تحاول عرقلة التغيير.

وأورد ذات المتحدث، في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء: “بقايا العصابة تحاول عرقلة التغيير وهي تقوم بثورة مضادة”.

وأضاف جيلالي سفيان: “هناك معركة ذاتية للخروج من أزمة عميقة، وجذورها ترجع للماضي، المشكل ليس مشكل سلطة فقط، بل مشكلة تسيير سياسي”.

وأكد رئيس حزب جيل جديد، على ضرورة معالجة الأوضاع التي تحرج وتضغط على المواطن.

ومن جهة أخرى، قال جيلالي سفيان، إن حزب “الأفلان” كان ضد ترشح الجمهورية عبد المجيد تبون، وقاموا بمساندة مرشح آخر.

كاشفا إن هناك خطة لكسر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.

كما تطرق ذات المتحدث، إلى إشكال صندوق التقاعد لإطارات الدولة.

مؤكدا إن عشرات البرلمانيين يستفيدون من الصندوق، ومتسائلا عن سبب مهاجمة 3 منهم فقط.