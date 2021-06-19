جيلالي سفيان: مشاركتنا في التشريعيات كانت لإدخال روح الحراك إلى البرلمان

قال رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان أن الحملة الانتخابية لحزبه كانت من بين أحسن الحملات الانتخابية

وأضاف خلال الندوة الصحفية التي نظمها اليوم بمقر حزبه أن قرار المشاركة في التشريعيات كان من أجل إيجاد حل للمشاكل التي تمر بها البلاد وليس من اجل حصد القاعد، مؤكدا بأن حزبه كان يطمح لإدخال روح الحراك إلى البرلمان

وأضاف ذات المتحدث قائلا اليوم هناك مؤسسة قانونية ولكن ليس لها شرعية شعبية، وأضاف جيلال سفيان قائلا “لا اطعن في نية سلطة الانتخابات لكن التركيبة البشرية السلطة و نقص الخبرة جعلتها غائبة يوم الاقتراع.

كما أرجع رئيس حزب جيل جديد أن هذه التشريعيات لم تعرف توزيع كوطات على الأحزاب بل فوز هذه الاحزاب لأن لها منتخبين محليين وشبكات في الميدان، مشيرا إلى أن النتيجة التي تحصل عليها حزبه هي رد على الذين اتهموه بخيانة الحراك والتفاوض مع السلطة من أجل الظفر بمقاعد في البرلمان واليوم يجب على هؤلاء الأشخاص الاعتذار.

وأضاف جيلالي في الأخير أن حزبه قدم طعون في عديد الولايات وينتظر رد المجلس الدستوري.