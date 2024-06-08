جيلالي سفيان :من إيجابيات عهدة الرئيس موقف الجزائر المشرّف في الأمم المتحدة تجاه قضايا التحرير

أكد رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، اليوم السبت، أن قانون الأحزاب يجب أن يمنح نفس الإمكانيات لجميع الأحزاب لتعمل في نفس الظروف.

وأضاف جيلالي سفيان، انه سبق وأن انتقد الخيارات الاقتصادية في البلد وما نشاهده الآن عودة إلى مركز الاقتصاد.

وتابع أن الاقتصاد لا يُبنى عن طريق الإدارة، والسياق العام تغير كثيرا عن سنوات السبعينات.

مشيرا الى انه يجب حماية الثروات والاقتصاد من النهب والاحتكار

واوضح رئيس حزب جيل جديد، أنه من بين إيجابيات عهدة الرئيس تبون هو النشاط الدبلوماسي المكثف وموقف الجزائر المشرّف في الأمم المتحدة تجاه قضايا التحرير.