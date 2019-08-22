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جيلالي سفيان : نحن مع الحوار في حالة واحدة

الوطني
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جيلالي سفيان : نحن مع الحوار في حالة واحدة
بقلم حكيم ش

إشترط رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، اليوم الخميس، من السلطة قبول مطالب هيئة الوساطة والحوار حتى يشارك حزبه في الحوار.

وأكد جيلالي لدى لقاءه الهيئة بمقر حزبه، أن السلطة هي من بيدها لكي تهيأ الأجواء للحوار
وأوضح أن حزبه مبدئيا مع الحوار في حال إذا ماكانت هناك إرادة حقيقية للسطلة وقواعد شفافية .

في سياق أخر، أكد رئيس الحزب أن جبهة التحرير الوطني ملك للجميع ويجب تغير حزب الأفلان لهذا الإسم، فهي رمز للثورة الجزائرية.

واضاف ذات المتحدث، أن جبهة التحرير لا يجب أن تبقى في آيادي غير أمنة لأنهم إستغلو الإسم في نهب ثروات الدولة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691623

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