جيلالي عزاوي لـ«النهار»:«حالات الحمى القلاعية معزولة ولن ترفع من سعر الأضاحي»

قال رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، جيلالي عزاوي، أنه لم يتم تسجيل حالة انتشار وباء الحمى القلاعية على مستوى الأغنام، مؤكدا اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المواشي من المرض، وتزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، نافيا ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب هذا الوباء.

وأوضح عزاوي في اتصال مع «النهار»، أمس، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اتخذت كافة التدابير لمحاربة وباء الحمى القلاعية التي تصيب الأبقار بالدرجة الأولى، وذلك منذ جانفي من هذه السنة، كما أن الحمى القلاعية التي أصابت بقرة أو اثنين وعبر مختلف الولايات، هي حالات معزولة وأن مصالح الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لمنع انتشار هذا الداء القاتل.

وأكد المتحدث أنه لم يتم تسجيل أي حالة انتقال لعدوى الحمى القلاعية على مستوى الأغنام، وأنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المواشي من هذا الوباء، الذي يتزامن مع مناسبة عيد الأضحى، كما طمأن رئيس الاتحادية مربي المواشي، عزاوي، بخصوص ارتفاع أسعار «الكباش» خلال مناسبة عيد الأضحى، بأن وباء الحمى القلاعية لن تكون سببا في ارتفاع أسعار «العيادة»، مؤكدا في السياق ذاته أن الوفرة في الكباش المخصصة لمناسبة عيد الأضحى، ستساهم في ضمان استقرار الأسعار والتي ستكون في متناول الجميع.

وقد أثارت قضية انتشار الحمى القلاعية حالة من الخوف لدى مربي المواشي، الأمر الذي دعا وزارة الفلاحة إلى أخذ إجراءات احترازية لحماية الأبقار وكافة المواشي من عدوى وباء الحمى القلاعية.