جيلالي مهري يتكفل بعلاج شاب ونفقات عائلته بعدما تحولت حياته إلى جحيم بسبب حروق في الجسد والوجه

قررت الجمعية الخيرية “الضاوية”، التي يشرف عليها رجل الأعمال الجيلالي مهري التكفل بحالة شاب من المسيلة تعرض لحروق خطيرة.

وعلمت “النهار أونلاين” أن رجل الأعمال الجيلالي مهري قد قرر أيضا التكفل بعائلة الشاب خلال رحلة العلاج التي ستكون بأحد أبرز المستشفيات المتخصصة في الحروق بفرنسا.

وكانت قناة النهار قد بثت اليوم الأحد، روبورتاجا حول مأساة الشاب، وهو والد لفتاتين صغيرتين، تضلان تمسكان بصورة والدهما قبل المأساة وتتأملان فيها.

وناشد الشاب في الروبورتاج، الخيرين وأصحاب المكارم لمساعدته على العلاج، وإعادة البسمة لحياته.

ورصدت كاميرا قناة “النهار” كيف تشوه كامل جسد الشاب، وبدرجة كبيرة وجهه، حتى أنه لم تعد لديه ملامح وجه.