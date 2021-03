جيلالي يستقبل سفير ايطاليا في الجزائر

وتطرق جيلالي مع سفير ايطاليا، إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما تبادل الطرفان وجهات النظر الهامة حول الأوضاع الهامة.

Dans le cadre des rencontres avec les représentants des Institutions et des partis politiques, l'Ambassadeur a été reçu par le Président de Jil Jadid, Soufiane Djilali.

Amitié sincère entre l'Italie et l'Algérie et échange de vues très intéressant sur le présent et l'avenir. 🇮🇹🇩🇿 pic.twitter.com/5fEMUdI4t5

