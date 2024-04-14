جيلواز يحدد سعر بيع عمورة إلى وست هام

فتحت إدارة نادي سانت جيلواز البلجيكي، أبواب الرحيل، في وجه لاعبها الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، المطلوب بقوة في الدوري الاتجليزي الممتاز.

وكشف موقع “لو سوار” البلجيكي، اليوم الأحد، بأن نادي وست هام الانجليزي. يكون قد قدم عرضا أولويا بقيمة 15 مليون أورو، للتعاقد مع عمورة، ولكن هناك أندية إنجليزية أخرى أيضا ترغب في ضم لاعب الخضر.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن العرض الذي تقدمت به إدارة “الهامرز” بقيمة 15 مليون أورو. لم يرض مسؤولي نادي جيلواز، الذين يريدون الحصول على 20 مليون أورو.

وأبرز الموقع البلجيكي، بأنه إلى جانب ويست هام، فإن هداف سانت جيلواز يحظى باهتمام كل من توتنهام، وبرايتون ووولفرهامبتون.