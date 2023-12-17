جيلواز يشيد بإمكانيات عمورة :”لا يستطيع التوقف عن التسجيل”

أشاد فريق يونيون سانت جيلواز بإمكانيات الدولي الجزائري الناشط في الفريق محمد أمين عمورة الذي كثر الحديث عنه مؤخرا بفضل تألقه الكبير.

و نشرت إدارة فريق سانت جيلواز عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”، اليوم الأحد، صورة لمحمد أمين عمورة، حيث أبرزت قوته بتغريدة “لا يستطيع التوقف عن التسجيل، الإتحاد في المقدمة”.

وكان أمين عمورة قد فريقه للفوز أمام نادي ليفربول في منافسة رابطة أبطال أوروبا، حيث سجل هدفا جميلا، وهو الذي اعتاد على ممارسة هوايته التهديفية محليا أو أوروبيا.

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